Paolo Guerrero no va más en el Inter de Porto Alegre

Lo último. Inter de Porto Alegre y el delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, decidieron ponerle fin a su vinculo contractual, pese a que en un inicio tenía como fecha el 31 de diciembre.

“Sport Club Internacional y el atleta Paolo Guerrero, por interés mutuo, ajustaron la terminación anticipada del contrato de trabajo… El club agradece y desea tener éxito en las secuelas de su carrera“, cita el comunicado que emitió el club brasileño.

Después de esta noticia de la salida del ‘Depredador’, los que se sienten más emocionados son los hinchas de Alianza Lima, ya que se ilusionan con la llegada del ‘9’ al club victoriano y sea la dupla perfecta con Jefferson Farfán de cara a la Copa Libertadores.

Antes de fichar por algún club, Paolo Guerrero se concentrará netamente en la recuperación de su rodilla, la cual fue operada hace poco tiempo. Tras esta situación, es que se conoce que el delantero no se encuentra jugando en sus óptimas condiciones, por el cual se tomará un descaso en el deporte rey para ponerse al 100%.

Por el momento, este 2021 está terminado para Guerrero. El jugador quiere recuperar su mejor nivel. “Para volver a mi mejor nivel debo resolver el tema de mi rodilla, pero parece que no me deja jugar. Hay que tomarlo con calma, para mí es importante jugar. Me pone triste no jugar mucho en mi club. Debo seguir trabajando por el bien de mi club y Selección“, expresaba tras volver el mes pasado.