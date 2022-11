Paolo Guerrero se fue a la segunda división con Avaí tras el empate con Santos

Paolo Guerrero cerrará una temporada para el olvido pues no padeció una lesión a la rodilla que lo tiene alejado hace varias semanas de las canchas sino que además este sábado se confirmó el descenso de Avaí a la Serie B de Brasil tras su empate ante Santos a falta de dos fechas para el fin del torneo.

El ‘Depredador’ alcanzó los siete partidos consecutivos sin ser tomado en cuenta debido a la dolencia en su rodilla por lo que esta tarde no formó parte del 1-1 en campo de Santos en la jornada 36 del Brasileirao. Tras ir cayendo por la mínima a los 5 minutos por el gol de Marcos Leonardo, Avaí igualó a los 51 a través de Raniele pero no alcanzó para seguir soñando con la permanencia.

Aunque no hay ningún pronunciamiento oficial por parte del cuadro brasileño, los medios deportivos de dicho país dan por hecho su salida del ‘León’ pues el peruano llegó como una figura destacada y sin embargo no solo no ha podido tener cotinuidad sino que tampoco ha anotado un solo gol.

Así, con el término del 2022, Guerrero podría buscar un nuevo destino aunque lo primero, sin dudas, será recuperarse de su lesión. Una vez solucionado ese problema pensará en las dos últimas fechas de su club en el campeonato. Luego, con suerte, encuentre un nuevo equipo.

Avaí es penúltimo en la tabla de posiciones con 29 puntos y quedó a ocho de Cuiabá (16°) a falta de seis puntos por jugarse.

Redactor: Diego Pecho