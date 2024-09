Paolo Guerrero se refirió a la derrota de Alianza Lima en Piura

Paolo Guerrero se refirió a la derrota y al polémico penal frente a Atlético de Grau en Piura

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, expresó su opinión por la derrota de su equipo ante Atlético Grau y mostró su molestia por el polémico penal, quien fue concedido por el árbitro Joel Alarcón a favor del equipo local. Guerrero ingresó en el segundo tiempo y tuvo dos ocasiones de goles, en donde una fue tapada por el portero Patricio Álvarez.

Paolo Guerrero manifestó su análisis del partido de ayer ante el equipo de Ángel Comizzo y automáticamente se enfocó en el partido del sábado, frente a Sport Boys: “Fue un partido que se nos complicó, ahora tenemos rápidamente que descansar y trabajar porque el sábado tenemos otro partido importante“.

El futbolista de 40 años también se refirió al polémico penal a favor de Atlético Grau, ocasión de gol que no desaprovechó el arquero del equipo local, quien anotó y le dio el triunfo en los minutos finales del encuentro “Lo hemos estado viendo dentro del camarín, si eso es penal… No me gusta hablar del arbitraje”

El máximo goleador de la selección peruana ingresó al minuto 78, reemplazando a su compañero Matías Succar y pudo participar en dos ocasiones de gol. Sin embargo, no pudo concretarlos en gol, en la primera chance abrió mucho el balón para el sector izquierdo, quedándose en una posición incómoda y en la segunda chance sacó un fuerte remate, pero el arquero Álvarez logró atajar.

Alianza Lima perdió el primer lugar del Torneo Clausura y se ubica en el segundo lugar con 23 puntos, mientras que en la tabla acumulada se encuentra en el cuarto puesto con 56 unidades. Alianza Lima enfrentará como visitante a Sport Boys este sábado en el Estadio Nacional, el encuentro está programado para las 8:30 de la noche.