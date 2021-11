Paolo Guerrero: “Todavía no volveré a Alianza Lima”

“Estoy muy bien, voy a continuar trabajando porque mi recuperación es a paso firme, tranquilo. Este año ya no voy a jugar, está claro, y quiero prepararme para el otro año estar 100 puntos y no tener más problemas”, dijo Guerrero.

Sobre si cree que puede llegar a los partidos ante Colombia y Ecuador de fines de enero y principio de febrero comentó: “Para esos partidos no creo, no sé. Mi recuperación es tranquila, quiero ir con calma y lo que más quiero es no tener problemas el próximo año”.

Al ser preguntado si piensa ya volver a Alianza señaló: “Todavía no está en mis planes regresar a Alianza, soy hincha de Alianza a muerte pero todavía no está en mis planes”.

Finalmente con respecto a su futuro solo indicó: “Estamos evaluando”.