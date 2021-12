Paolo Guerrero: “Venir a Alianza me motiva mucho”

Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana, habló sobre su posibilidad de llegar a Alianza Lima en la siguiente temporada.

Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana, habló sobre su posibilidad de llegar a Alianza Lima en la siguiente temporada. También señalo que tiene que resolver el problema de su rodilla y el futuro equipo donde jugará en 2022.

“Tengo propuestas del extranjero. Venir a Alianza me motiva mucho, no es que la descarto, pero tengo que analizar. Vivo en Brasil, mi último equipo ha sido un equipo brasileño. Por lo que tengo entendido tengo propuestas de otros clubes, pero vamos a ver, no descarto venir a Alianza en un momento”, dijo el capitán de la Selección Peruana.

El “9” respondió si ya estaría recuperado en enero y estar listo para una posible llamada en la selección: “Yo tengo un problema, el cual lo tengo que resolver. No estoy lesionado, pero tengo que hacer un esfuerzo a mi pierna para que mi rodilla me pueda cargar bien y jugar nuevamente en el alto nivel”.

El “depredador” respondió sobre su posible llegada al Boca Juniors de Argentina y dijo que que no descarta llegar a la Bombonera: “Yo no descarto ninguna posibilidad. Me preguntas de Boca, el cual tengo mucha admiración, pero yo no descarto ninguna posibilidad”.