Papá de Piero Quispe: “Trato de guiarlo y protegerlo”

Arturo Quispe, padre del canterano de Universitario Piero Quispe, habló sobre cómo fue los inicios de su hijo en el fútbol.

Sus inicios no fueron fáciles, pero gracias a su talento pudo sobreponerse a todo y hoy ser uno de los mejores jugadores del plantel de uno de los clubes más grandes del Perú. Arturo Quispe, papá de Piero Quispe, brindó una entrevista a un medio televisivo en donde contó, de manera muy emocionada, el camino que tuvo que recorrer su hijo para llegar al elenco ‘crema’.

El padre de la nueva ‘joyita’ de la ‘U’ reveló que muchas veces no había dinero en la familia para los pasajes o los chimpunes de Piero: “De chibolo le hubiese dado lo necesario; pero no había para las vitaminas, a veces no había para el pasaje, no había para chimpunes. Fue bien difícil”.

El papá del mediocampista de Universitario manifestó que su hijo está donde está gracias a su talento: “Él ha llegado gracias a su talento y constancia, yo le di todo lo que podía darle”, declaró en Willax Deportes.

Para finalizar, el señor Arturo agradeció a todos los que confiaron y apoyaron a su hijo en su camino a ser futbolista profesional: “Lloro por el sacrifico que se tuvo que hacer. Agradezco a todas las personas que apostaron por mi hijo. Yo trato de guiarlo y protegerlo”, sentenció.

Cabe mencionar que Universitario y Deportivo Municipal jugarán hoy en el Estadio Iván Elías Moreno a las 15:00 hrs por la quinta fecha del torneo peruano; el ganador de este cotejo igualará en puntaje a Sport Huancayo en la cima de la Liga 1.