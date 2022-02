Papu Gómez: “Somos candidatos a ganar el Mundial”

Argentina ya está clasificada al próximo mundial Qatar 2022.

Alejandro ‘Papu’ Gómez, futbolista del Sevilla, afirmó que se ve integrando en el plantel de la ‘albiceleste‘ en la próxima Copa del Mundo, y consideró que Argentina es uno de los favoritos a lograr el título.

“Somos candidatos a ganar el Mundial, por el presente, por la Copa y por lo que se viene haciendo. Pero me gustaría medirme con equipos europeos, son diferentes a lo que estamos acostumbrados. No es lo mismo jugar en nuestros clubes con ellos, que enfrentar a esos seleccionados como equipo”,

Señaló el ‘Papu’ Gómez en ESPN.

Recordemos que el atacante de 34 años se quedó cerca de ir a Rusia 2018, pero ahora se siente parte del plantel Qatar 2022: “Yo rindo examen cada vez que me toca, cada oportunidad que me dan, trato de hacer lo mejor. Sé que me gané un lugarcito, ganando la Copa, teniendo buenas actuaciones, pero al Mundial van 23 y 23 son pocos. (…) Todos merecen ir porque son importantes en este proceso, es difícil elegir”

La opinión de Gómez sobre el fútbol argentino.

No es la primera vez que el delantero marca las diferencias entre el fútbol argentino y el europeo. En 2020 fue muy claro al respecto en una nota. “Nunca me tiró volver. Conozco muchos compañeros que están contando los días por volver. Ni en pedo me quiero retirar allá”, declaró en charla con Vorterix.