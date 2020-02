“Paraguas” guardaron a sus titulares

Contra 12 de octubre en la Liga Paraguaya jugaron los suplentes

Esperan de la mejor forma a los cremas. El Cerro Porteño de Paraguay sostuvo un encuentro por la liga paraguaya de visita ante el 12 de Octubre y Francisco “Chiqui” Arce alineó a sus jugadores suplentes, sabiendo que Universitario llegará más descansado al partido en la “Nueva Olla” por Copa Libertadores.

Destaca la presencia del defensor central Fernando Amorebieta, ex seleccionado venezolano, además del refuerzo Claudio Aquino, quienes no estuvieron considerados para el choque de ida. Por otro lado, para el partido de ayer no convocaron a su estrella Nelson Haedo Valdez.