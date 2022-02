Parra: “Tenemos que quedarnos con lo que hicimos bien y mejorar”

Martín Parra, arquero de la Universidad San Martín, señaló que deberán seguir trabajando muy duro luego de la goleada ante Universitario de Deportes

A seguir mejorando. Martín Parra, arquero de la Universidad San Martín, señaló que deberán seguir trabajando muy duro luego de la goleada ante Universitario de Deportes. Los Santos no tuvieron un buen debut en la Liga 1. Cayeron por 3 – 0 ante la “U”, sin embargo, es el inicio del campeonato y hay tiempo para solucionar errores.

Parra dijo lo siguiente sobre el encuentro: “Fue un partido amargo para nosotros, si bien hemos tenido poco tiempo para trabajarlo, por momento creamos buenas situaciones, pero no tenemos que quedarnos con que fue un partido malo, sino ser equilibrados en la derrota, acá no se acaba el campeonato, quedan muchas fechas y tenemos que seguir trabajando”

Además, agregó lo siguiente: “La intensidad, con y sin pelota, es la idea de juego que nos pide el ‘profe’. Por momentos generamos y tenemos que quedarnos con lo poco que hicimos bien, y mejorar los errores que tuvimos. Hay que seguir trabajando y mejorando”.

VIENE DEL FÚTBOL CHILENO:

El joven guardameta, proveniente del Huachipato de Chile, se refirió a sus características como portero: “Se me da bien salir jugando, intento ser siempre una opción de juego para el equipo, y cuando no tenemos el balón, estar cerca en caso haya un balón detrás de los centrales, es algo que ya lo tengo incorporado y se me acomoda bastante”.