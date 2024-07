¡PARTIDAZO! Barcelona enfrenta al Manchester City

Barcelona y Manchester City se ven las caras en un importante amistoso.

Hoy, en un amistoso de suma importancia por la calidad de jugadores que encontramos en ambas escuadras, tenemos a las 6:00 pm al Barcelona de España contra el Manchester City de Inglaterra, donde el entrenador catalán Hansi Flick podrá ver para que está hecho su equipo.

Sobre este lindo encuentro, se pronunció Josep Guardiola, e hizo hincapié en recordar su amor por el Barcelona. “No estaría aquí de no ser por el Barça. Siempre estaré agradecido por lo que el club me dio. Mi formación como persona, como jugador, como entrenador”, sostuvo Pep.

Recordemos que Guardiola, en su paso por Barcelona, logró llevarlo a su máximo nivel, sacándole el mejor provecho a jugadores que dieron la talla y hoy en día son reconocidos mundialmente. El entrenador español, dejó marcado un estilo en el cuadro catalán que muchos han intentado de imitar.

“Cuando todos los jugadores vuelvan, que puedan tirar hacia adelante. Hansi sabe que necesita ganar, como todos. Ojalá pueda sacar los primeros partidos para que le den tiempo y poco a poco jugar cada vez mejor. Pero el potencial del Barça siempre estará ahí”, agregó Guardiola.

Barcelona, bajo la dirección técnica de Hansi Flick, quien a llegado a poner orden en el equipo y comenzar a trabajar de manera seria para revertir todos estos años de sequía y que se a visto a un Barcelona muy venido a menos, cosa que su historia que lo cataloga como un grande, no se lo permite.

Por último, Pep Guardiola, comentó sobre el cariño que le tiene a Hansi Flick y que lo considera un amigo al que le desea todo lo mejor. “Espero lo mejor para el Barça. Flick es una persona excepcional, hizo un año extraordinario con el Bayern. Es cuestión de darle lo que no tienen los entrenadores, que es tiempo”, sentencio Guardiola.