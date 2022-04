Paul Pogba se pierde el resto de la temporada

Esta semana, el volante sufrió una lesión que podría dejarlo al margen del equipo hasta el final del campeonato.

El jugador del Manchester United, Paul Pogba sufrió una lesión que tras los exámenes médicos se confirmó que estará un mes fuera por lo que se perdería el resto de la temporada.

El francés de 29 años tuvo que abandonar la cancha durante el primer tiempo del clásico ante Liverpool en Premier League. Debido a una molestia en la pantorrilla, que podría dejar al entrenador sin uno de sus mediocampistas más destacados hasta el final de la temporada.

Durante la conferencia de prensa de esta tarde, Ralf Rangnick dio detalles sobre el estado actual de su dirigido, descartándolo para el partido ante Arsenal en el Emirates Stadium.

“Después de los exámenes que le hicimos a Paul Pogba ayer o anteayer, no creo que vuelva a jugar hasta el final de la temporada. El médico me dijo que podría tardar al menos cuatro semanas en recuperarse y, como el último partido es a fines de mayo, no es probable que pueda volver a la cancha [antes de esa fecha]”, adelantó.