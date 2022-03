Pedri: “En el campo las cosas me salen solas”

Pedro González López, comúnmente conocido como Pedri, habló habló tras ganar 1-2 al Galatasaray por Europa League

Pedro González López, comúnmente conocido como Pedri, habló habló tras ganar 1-2 al Galatasaray por el partido de vuelta de la Europa League. El joven futbolista español anotó un golazo que hizo viral en todo el mundo.

Señaló que primera vez en su historia que juega en un estadio que tiene demasiada presión del público local: “No había estado nunca en un campo que apriete tanto, es una locura. Era importante empatar rápido. Porque con un ambiente así ellos se han venido arriba después de su gol”, dijo en declaraciones a Movistar+ el autor del 1-1.

Aseguró que en el campo no esperaba hacer este gol: “En el campo, las cosas me salen solas. Me han salido dos jugadores y he amagado hasta que he encontrado el hueco”.

Al ser preguntado sobre la comparación de su gol con un tanto de Lionel Messi en el Barca: “Yo creo que Messi ha marcado goles mucho mejores, compararme con él es una locura”.

Sobre el Real Madrid vs Barcelona, ya que este domingo 20 marzo jugarán ambos clubes por Liga Santander: “El Barca llega en el mejor momento del año, haciendo un buen fútbol”.