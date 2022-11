Pedro Aquino: “Así sea partido amistoso usar la camiseta de la selección es algo muy lindo”

El mediocampista de la Selección Peruana y del América, Pedro Aquino, se mostró feliz de volver a jugar para Perú y además, comentó sobre la sensación amarga de no clasificar a Qatar 2022

Pedro Aquino mostró toda su emoción por volver a entrenar con la Selección Peruana con miras a los dos amistosos que se jugarán contra Paraguay y Bolivia y también valoró los nuevos rostros jóvenes en la convocatoria.

“Vengo con toda la ilusión, con todo el entusiasmo de representar a mi país, así sea partido amistoso sabes que usar la camiseta de la selección es algo muy lindo para mí, y muy feliz de conocer a compañeros nuevos, muchos de 18, 19 años. Eso a uno lo hace sentir feliz porque hoy están dando esa oportunidad que en mi tiempo hubiese querido tenerla”, dijo Aquino.

Además, el centrocampista sostuvo que aún no supera el dolor por no clasificar al Mundial que comenzará en pocos días. “Todavía sigo dolido, con ese sabor amargo. Muchos hablan en México que se van para el Mundial y uno con ese saborcito que no lo asimila, pero ya está, ya pasó, es un nuevo capítulo. A seguir pensando en esta Eliminatoria”, indicó.

Redactado por: Miguel Casana