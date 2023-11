Pedro Aquino se volvió a lesionar en Santos Laguna

El volante nacional, Pedro Aquino, salió lesionado en el primer tiempo del partido entre Santos Laguna y Mazatlán.

En el duelo entre Santos Laguna y Mazatlán para clasificar a la liguilla mexicana, el equipo de Pedro Aquino se llevó la victoria por 2-1. Santos Laguna logró pasar a la final de los play-in donde se medirá ante León. Pedro Aquino fue titular, pero no pudo completar el primer tiempo y fue reemplazado por una lesión.

Pedro Aquino se lesionó y fue sustituido a los 42 minutos de la primera parte por Aldo Lopez. Afortunadamente para Santos Laguna, Juan Brunetta marcó un doblete para darle la victoria ante Mazatlán. Todavía no se sabe muchos detalles de la lesión de Aquino, por lo que lo evaluarán para ver si podrá estar apto en el crucial duelo frente a León el domingo 26 de noviembre.

Esta temporada no ha sido del todo positiva para Pedro Aquino. El mediocampista de 28 años ha disputado 13 partidos de la Liga MX Apertura y 2 en la Leagues Cup. En los 875 minutos jugados, Aquino marcó 1 gol y dio 2 asistencias para Santos Laguna. No obstante, algunas lesiones no lo han dejado brillar en la liga de México.

