Pedro Gallese: “El interés de Boca lo tomo con calma”

Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, manifestó sus sensaciones por la posibilidad de jugar en Boca Juniors

Pedro Gallese completó un gran 2021, figura en los últimos partidos de Perú en las eliminatorias y arquero titular en el Orlando City de la MLS. El gran rendimiento del “Pulpo” ha llamado la atención de otros equipos, entre ellos: Boca Juniors de Argentina.

Los rumores que llegan desde los medios argentinos indican que Boca Juniors maneja la posibilidad de Pedro Gallese, el guardameta dijo lo siguiente: “Contento que un equipo como Boca siempre se interese en mi trabajo pero hay que ver con calma. En Orlando City me han pedido que me quede. He tenido dos buenos años”.

Con respecto a la actualidad de los recientes éxitos de los jugadores peruanos en el extranjero manifestó que: “Estamos dejando el nombre de Perú en alto, los compañeros están dejando todo de sí. Es un orgullo peruano y ojalá que sigamos así”.

En cuanto al futuro de la selección peruana, expresó: “La ilusión como siempre es, clasificar. Hemos terminado bien el año, no lo comenzamos bien pero estamos en una posición para seguir peleando. Serán partidos duros”.

GRAN PRESENTE EN LA SELECCIÓN:

Es importante mencionar que Gallese fue pieza fundamental para que la selección sume los 6 puntos en la reciente fecha doble frente a Bolivia en Lima y Venezuela en Caracas. En este último encuentro el portero atajó un penal y cumplió una destacada actuación bajo los tres palos.

Ahora la selección peruana deberá esperar a enero para el reinicio de las eliminatorias. Deberá enfrentar a Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima, la Bicolor actualmente se encuentra en el quinto lugar con 17 puntos, zona de repechaje mundialista.