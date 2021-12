Pedro Gallese habría decidido quedarse en la MLS

Pedro Gallese arribó a Lima y se tomó el tiempo de declarar para los medios locales. Uno de los temas que le consultaron fue sobre su futuro, donde el ‘Pulpo’ reconoció que Orlando City le ha pedido que continué la próxima temporada pero también se refirió a la posibilidad de incorporarse a las filas de Boca Juniors.

“Quieren que me quede, pero todavía hay que conversar. He tenido dos buenos años, llegué y el equipo clasificó a los play off, quiero llegar a la final o ser campeón con Orlando”