Pedro Gallese: “Mi tema con Orlando City está bastante avanzado, pero todavía no hemos cerrado”

El arquero nacional, Pedro Gallese, habló sobre su futuro de cara a las próximas eliminatorias, el guardameto se refirió a su futuro en Orlando City y, además, aprovechó en hablar sobre una posible vuelta a Alianza y sobre el retiro de Jefferson Farfán.

“Mi tema con Orlando City está bastante avanzado, pero todavía no hemos cerrado. Aún estamos analizando unos temas, de todas maneras lo más seguro es que me quede ahí. Quiero estar relajado, quiero disfrutar las vacaciones y seguro que en estos días se definirá mi futuro”, declaró para los medios.

Asismimo, el guardameta espera volver en un futuro a La Victoria: “Seguro en algún momento podré regresar, ahora estoy enfocado en seguir mi carrera afuera. No creo que haya tenido una mala campaña con Alianza. Llegamos a una final que no la pudimos ganar, pero me pone muy feliz que Alianza haya salido campeón y se refuerce para lo que se viene la siguiente temporada”

Por último, Gallese se refirió a la ‘Foquita’: “No he podido hablar con él directamente, es un tema bastante delicado, a ningún futbolista le gustaría llegar a eso. Jefferson ha dejado una imagen bastante importante en toda su carrera, ha hecho cosas muy importantes en los clubes que ha estado y también en la selección, es un grande”.