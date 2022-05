Pep Guardiola: “Tenemos que jugar increíblemente bien y ganar”

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, habló sobre la semifinal de vuelta ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, habló sobre la semifinal de vuelta ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El ganador de la serie se meterá en la final de la Champions League.

Araujo expresó lo siguiente: “De verdad que no, estábamos contentos por ganar. Para eliminar al Madrid sabemos que hay que hacer dos buenos partidos, no vale solo con uno o con ganar el primero”.

Además, señaló sobre Cayetano: “Le felicité a él por ganar la liga española, lo hice, lo hice la semana pasada. Lo admiro, ha estado por todo el mundo, en países grandes de fútbol y equipos fantásticos. Siempre es increíblemente duro, el fútbol es realmente bueno. Al margen de eso es que es una persona excepcional. Lo conocí hace años y cada vez que estoy con él está tranquilo, controla perfectamente sus emociones”.

En ese sentido, acotó: “Es probable, sí. Tenemos que ser mejores, pero podemos jugar mucho peor de lo que jugamos y podemos ganar. No podemos negar que mi evaluación es correcta. Nadie lo sabe. A veces obtienes lo que no mereces, a veces no obtienes lo que mereces. Tenemos que jugar increíblemente bien y ganar el partido”.

Por último, expresó que: “Somos dos buenos equipos, lo vimos hace una semana. Ellos son campeones en España, nosotros estamos intentando ser campeones aquí. Dije hace una semana que estamos en la semifinal para intentar estar en la segunda final consecutiva”.