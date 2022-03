Percy Liza: “Hay un tema pendiente con Alianza por la final nacional”

Percy Liza, delantero de Sporting Cristal, habló sobre el partido ante Alianza Lima por la quinta fecha de la Liga 1 Betsson

Percy Liza, delantero de Sporting Cristal, habló sobre el partido ante Alianza Lima por la quinta fecha de la Liga 1 Betsson. El atacante nacional señaló que este encuentro es una revancha de la final nacional 2021.

“Hay un tema pendiente con ellos (Alianza Lima) por la final porque creemos que pudimos obtener un mejor resultado. Simplemente trabajar y Alianza es un buen equipo”, sostuvo en una conversación con GOLPERU.

Sobre su relación con Christopher Gonzáles: “Si en verdad ‘Cancha’ es una muy buena persona aparte de lo buen jugador que es, siempre lo demuestra dentro del campo. Poco a poco hemos ido afinando esa amistad, esa relación que siempre ha sido muy sana entre nosotros. Él siempre me habla en los entrenamientos, siempre trata de que esté bien posicionado para poder jugar, poder marcar un pase. Hemos ido creando virtudes entre nosotros que han sido buenas para el equipo”.

Liza respondió sobre su posición en el campo de juego, señaló: “El año pasado me venía sintiendo mucho más cómodo de extremo porque era donde comúnmente venía jugando. Pero desde que el ‘profe’ me puso de ‘nueve’, empecé a ver videos, movimientos y hoy en día me siento más cómodo ahí. Porque el equipo siempre juega para el ‘nueve’, me gusta hacer goles y siento que soy el primero en defender. El equipo también depende de mucho empiece presionando yo, me gusta el tema de la presión, hacer desmarques y eso tipo de movimientos”.