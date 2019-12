Pérez  “No me interesa a donde vaya”

El técnico Gregorio Pérez esperaba contar con el experimentado defensor central Alberto Rodríguez este año. Sin embargo, el primer día de entrenamiento no asistió y aunque después sí, ya no contarán con él este año tal cual lo comunicaron el domingo pasado. El estratega uruguayo no quiso hacer problemas con respecto a su salida y lo tomó de manera normal.

Pérez se refirió a la salida del “Mudo” al compadre

“Él determinará su propio destino. Yo hice lo que tenía que hacer porque parece que todavía es un jugador importante que puede aportar su experiencia. Para mí es normal, es una decisión de él. Vaya donde vaya no me interesa”, dijo Pérez.

En la “U” saben que el tiempo pasa volando y apresuran la pretemporada del equipo de cara a los amistosos a mitad de enero y la participación en la Copa Libertadores, así como la Liga 1.