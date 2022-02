Pérez: “Voy a estar agradecido toda la vida a Universitario”

Gregorio Pérez, ex entrenador de Universitario de Deportes, confesó que estará eternamente agradecido con el club ‘crema’.

El destino quiso cortar, una vez más, su etapa en Universitario de Deportes. El sabor amargo de abandonar al club merengue quedó tanto en él como en la hinchada crema, pero es entendible por la delicada situación de salud que atravesó. Gregorio Pérez, ex entrenador de la ‘U’, brindó una entrevista en donde cuenta detalles de su recuperación.

El estratega uruguayo mencionó que se siete afortunado de seguir gozando de la vida familiar: “Soy un afortunado por poder seguir disfrutando del fútbol, de la familia, de mis nietos. Estoy bien, estoy feliz de poder seguir adelante. Más allá de que a veces pienso cómo se me cortó esto de no poder seguir trabajando, pero las cosas por algo pasan y por algo se dan. Tengo claro que tengo que tener una rutina de recuperación y estar con mi familia”.

El ‘Goyo’ reveló que estuvo infartado por más de dos días: “Estuve infartado dos días y medio, cuando llegué a emergencias los médicos no lo podían creer. Yo quería llamar a mi familia y el médico me dijo que tenía que ir al quirófano, no entendía nada”, declaró en Sport 890 AM.

El entrenador de 74 años también habló sobre la conformación del plantel de la ‘U’ en el 2022: “Cuando volvimos a Universitario el club estaba sin ninguna aspiración a nada, habían carencias deportivas, nos fue muy bien, entramos en Pre Libertadores, armamos un plantel acorde a las condiciones económicas del club”.

Por último, el ex DT de la ‘U’ confesó que estará siempre agradecido con el elenco crema y con el pueblo peruano: “Voy a estar agradecido toda la vida a Universitario y a todo el pueblo peruano. He tenido un reconocimiento muy grande y le doy mucho valor”, concluyó.