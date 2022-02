Pergolini habló de Wanchope y mandó su chiquita a Riquelme

Pergolini, ex vicepresidente de Boca Juniors, tocó el tema del turbulento presente del club ‘Xeneize‘ y opinó que: “La dirigencia tendría que ser de otra manera”.

Mario Pergolini, ex vicepresidente de Boca, se refirió al caso de Wanchope Ábila, que por estas horas se lleva gran parte de la atención de la prensa deportiva. El Consejo de Fútbol en general y Juan Román Riquelme en particular fueron los apuntados por el empresario.

“Otros clubes tienen problemas iguales y suceden de otra manera. Hay ciertos protagonismos que hay que entender que cuando uno es dirigente no tienen que estar presente. Por algo se queja tanto la gente. No digo que Wanchope tenga razón. Me parece que hacerlo como lo hizo, por Instagram, no está bien y él sabe que no está bien. Pero por algo pasan esas cosas…”, aseguró Mario.

“La gente de Boca lo que quiere es que estemos todos unidos. Hay que pisar un poco más la pelota, ordenarse, charlar bien, tener todo claro, darse un abrazo, somos todos de Boca, trabajemos. No ‘este es el patio de mi casa y no el tuyo’. Todo es de todos acá”, sostuvo.

“Boca necesita un poco más de unión, tener las cosas un poco más claras. Boca es muy permeable, entonces me parece que la dirigencia tendría que ser de otra manera”, añadió.

Además, habló sobre su relación con Riquelme: “Al principio teníamos una buena charla. Lo que pasa es que después con el tiempo me di cuenta que no era tan sincera y que es difícil meterse en ese mundo de confianza que a veces hay entre gente que es del fútbol y gente que no es del fútbol”, aseguró el empresario.