Periodista panameño: “Los peruanos dicen que será un duelo fácil”

Rogelio Mitre, periodista panameño, calentó el duelo entre Perú y Panamá con candentes declaraciones previo al amistoso del 16 de enero.

Quedan menos de dos semanas para el amistoso entre Perú y Panamá; pero ya se comienza a vivir la previa de este enfrentamiento. Rogelio Mitre, periodista panameño, tuvo fuertes declaraciones respecto a este partido; en donde mencionó que en Perú catalogan de rival fácil a Panamá para vender las entradas al estadio.

Mitre confesó que la Federación Panameña de Fútbol cumplió con acordar amistosos de preparación: “El pueblo panameño lo estaba pidiendo y la Fepafut ha respondido. Un amistoso para la Selección de Panamá, antes de nuestros próximos partidos de las Eliminatorias en Concacaf”.

El periodista centroamericano reveló que Perú no es Brasil y que no deben mirar por debajo del hombro a ningún rival: “Algunos en Perú están diciendo que los partidos ante Panamá y Jamaica serán duelos fáciles para hacerse sentir bien y vender sus asientos. Así que antes de descartar a una selección de Concacaf, les invitaría a mis hermanos peruanos a analizar cómo se encuentra jugando cada equipo porque Brasil no es lo mismo que Perú”, mencionó en canal de YouTube ‘RogelioMitreFC’.

Para finalizar; Rogelio Mitre habló sobre los jugadores que no estarán presentes en este duelo: “No sabemos que jugadores se van a enfrentar en este partido amistoso el próximo 16 de enero. Los jugadores que militan en Europa no van a estar en ambas selecciones. En este tipo de partidos lo que se busca es involucrar nuevos jugadores”, sentenció.

Cabe mencionar que ambas selecciones jugarán un partido de preparación el próximo domingo 16 de enero a las 16:00 hrs (horario peruano) en el Estadio Nacional de Lima.