Perú 1-0 Uruguay: La alegría de un país

• Perú venció 1-0 a Uruguay y logró su primer triunfo en Clasificatorias

Cuando la ansiedad se apoderaba del país y el grito de gol parecía cada más esquivo, en los últimos minutos del Perú – Uruguay apareció Miguel Araujo para ubicarse en el área -como un delantero más- y con un potente cabezazo generar el desahogo del hincha que miraba atentamente la contienda. Sí, el defensa venció la portería rival para marcar el 1-0 que dio la primera victoria a la bicolor en las Eliminatorias al Mundial 2026 y lo sacó del abismo en la tabla de posiciones.

En los primeros 45 minutos, la selección uruguaya tomó el manejo de las acciones, sin embargo, no tuvo la capacidad necesaria para generar situaciones de peligro en arco peruano. Por ahí los charrúas tuvieron algunas aproximaciones, sobre todo con las incursiones por izquierda de Araújo, pero por lo demás, la defensa peruana supo capear bien el temporal cada vez que fue requerida no solo por abajo sino también a través del juego aéreo. Carlos Zambrano controló muy bien a Darwin Núñez y con ello Pedro Gallese no tuvo mayor trabajo.

¿Y Perú? Los primeros 35 minutos anduvo bastante tibio y timorato, como que esperó mucho en campo propio. Por ahí Sergio Peña fue quien más buscó asociarse, aunque tampoco encontró mayor respuesta en sus demás compañeros. Lo de Callens como carrilero por izquierda fue pobre porque tal vez no se sintió muy cómodo en esa ubicación y lo mismo sucedió con Sonne como interior.

Sobre el final del primer tiempo, Perú se atrevió más en ataque, incluso Peña probó de larga distancia, sin embargo, encontró buena respuesta del arquero Rochet, quien desvió el balón. Esa fue la única situación de peligro no solo de Perú sino en la primera mitad.

Para la segunda mitad, Perú, de la mano de Sergio Peña, mejoró mucho en la tenencia del balón y, de alguna manera, obligó a Uruguay a cometer muchas imprecisiones. Pese a ello, no se generó mucho en ataque pese a lucha constante de Valera que en todo momento se fajó bien con los defensas uruguayos.

La Bicolor era más en la cancha y eso lo afianzó cuando Fossati mandó a Reyna y Quispe a la cancha en reemplazo de Flores y Callens. Y es que amvos ingresos le dieron una frescura al ataque peruano y Uruguay sufrió más de la cuenta.

El tiempo pasaban y desde las tribunas bajaban ansiedad y desesperación porque el gol no llegaba, pero había que ganar y así fue. A los 86 minutos, un buen centro de Piero Quispe encontró un certero cabezazo de Miguel Araujo, quien superó la valla de Rochet que, si bien alcanzó a manotear, la pelota se coló en su arco.

Faltaba muy poco y esta vez el triunfo no se le podía ir de las manos. Al final, el 1-0 nadie más lo movió y con ello Perú logró su primer triunfo en estas Clasificatorias y dejó ese último lugar de la tabla de posiciones. El camino sigue siendo muy complicado para los dirigidos por Jorge Fossati, pero este equipo está decidido a pelear hasta el final para cumplir con su sueño de volver a un Mundial.

PERÚ 1

Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram; Andy Polo, Oliver Sonne, Jesús Castillo, Sergio Peña, Alexander Callens; Alex Valera, Edison Flores

DT: Jorge Fossati

URUGUAY 0

Sergio Rochet; Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Santiago Bueno; Nahitan Nández, Federico Valverde, Nicolás Fonseca, Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araújo; Cristian Olivera

Darwin Núñez

DT: Marcelo Bielsa

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Asistentes: Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade (Argentina)

Cuarto: Yael Falcón (Argentina)

Goles: Miguel Araujo (88′) (PER).

Cambios: Bryan Reyna x Edison Flores, Piero Quispe x Alexander Callens, Luis Ramos x Alex Valera, Jean Pierre Archimbaud x Oliver Sonne, Renzo Garces x Sergio Peña (PER); Facundo Pellistri x Cristian Olivera, Luciano Rodríguez x Nahitan Nández (URU).

Tarjeta amarilla: Nahitan Nández (URU).

Escenario: Nacional