Perú, simplemente espectacular

• Emocionante ver a Perú en la inauguración de los Juegos Olímpicos Paris 2024

• Nuestro país asiste con 26 deportistas y los abanderados fueron Juan Miguel Postigos de Judo y María Luisa Doig de Esgrima.

“Cuando despiertan mis ojos y veo. Que sigo viviendo contigo Perú. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú…” Perú emocionó – en medio de una tenaz lluvia- a los casi 400 mil espectadores apostados alrededor de los seis kilómetros del Río Sena, en su paso de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024 con nuestros abanderados María Luisa Doig de Esgrima y Juan Miguel Postigos de Judo. Miles de peruanos de diferentes lugares de Europa alentaron el paso del Team Perú que desfilaron con un pantalón y falda de color oscuro y un saco rojo con relieves de la chacana que representa el medio de unión entre el mundo humano y lo que está más arriba o más grande.

“Sobre mi pecho llevo tus colores, Y están mis amores contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y triunfaremos contigo Perú…”. El actual Comité Olímpico Peruano ha priorizado al deportista como protagonista y que los dirigentes apoyen en su preparación y fortalecimiento de sus talentos. “Inolvidable, gracias Perú por alentarnos y acompañarnos, muchas gracias”, dijo María Luisa Doig, mientras que Postigos comentó que “me siento muy orgulloso de llevar la bandera, son mis cuartos Juegos Olímpicos y voy a dejar como siempre todo en cada competencia”. Asimismo, los surfistas Sol Aguirre, Lucca Mesinas y Alonso Correa quienes se encuentran en Tahití también desfilaron en el crucero que les sirve como Villa Olímpica. Leyla Chihuán es la jefa de misión y Renzo Manyari, presidente del COP.

“Unida la costa, unida la costa. Unida la sierra, unida la sierra. Unida la selva, contigo Perú…”.Este 27 de julio nuestros deportistas inician competencias. Con horario de Perú, María Luisa Doig (Ronda de 64 espada individual femenina – Esgrima) enfrenta a Kiria Abdul Rhman de Singapur (3:00 a.m.). Adriana Sanguinetti, Skull femenino series – Remo (3:12 a.m.). Joaquín Vargas, clasificatorias 400 m estilo libre masculino – Natación (4:00 a.m.). En Tahití, Alonso Correa en Ronda 1 heat 3 masculino – Surf (1:12 p.m.), Lucca Mesinas en Ronda 1 heat 7 masculino – Surf (3:36 p.m.) y Sol Aguirre en Ronda 1 heat 2 femenino – Surf (5:24 p.m.).

“Unido el trabajo, Unido el deporte, Unidos el norte, el centro y el sur…”. Asimismo, en el Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne – a 39 kilómetros de París – el remo nacional, hoy sábado a las 3.48 (hora Perú), hace su debut con Adriana Sanguinetti quien en el heat 4 de la ronda 1 del individual femenino (W1X), competirá a las 3:48 a.m. (hora peruana) con Viktorija Senkute de Lituania, Beatriz Cunha Tavares Cardoso de Brasil, Elis Ozbay de Turquía y Tatiana Klimovich de Atletas Individuales Neutrales (AIN).

La inauguración de los Juegos París 2024 tuvo el recorrido de las embarcaciones llevando a las delegaciones por 6 kilómetros a través de 17 puentes, recorriendo Notre Dame, el Museo del Louvre, la Asamblea Nacional, la plaza de la Concordia, los Inválidos, el Jardín de Tullerías y, cuando el sol cayó el lugar más emblemático de todos: la Torre Eiffel. Hubo bailarines, Marsellesa, varias composiciones visuales que se proyectaron en pantallas a lo largo del recorrido. Lady Gaga abrió la actuación, Céline Dion cerró con el Himno al amor de Edith Piaf y Aya Nakamura versionó La Bohème, de Charles Aznavour.

Viven en un Crucero. Surfistas inician hoy la competencia

Tahití es una isla de la Polinesia Francesa a 15 mil 715 kilómetros de París en Francia y 7 mil 759 kilómetros de Lima, Perú. En este lugar se encuentran nuestros representantes de surf, Sol Aguirre, Lucca Mesinas y Alonso Correa junto a la delegación nacional que se encuentran en la Villa Olímpica, en un crucero a 25 minutos en bote a las playas y olas de Teahupoo.

Nuestros surfistas ya entrenan en el lugar de competencias y un bote los traslada durante casi media hora desde el crucero que sirve de Villa Olímpica hasta la playa `para agarrar las mejores olas. “Del crucero, venimos con bote a la punta de la playa, recogemos nuestras cosas, vamos con un bote al pico, de ahí una moto de agua a otro bote para iniciar los entrenamientos y ahí saltamos al agua. Hay un viajecito bravo. Primera vez estar en un crucero como alojamiento y estar todo el día en el agua. Las olas son súper fuertes y potentes”, nos cuenta Alonso Correa a través de Duke Surf.

Por segunda vez en la historia una villa olímpica flotante da hospedaje a los atletas olímpicos. Se trata del Aranui 5, un barco dual pues sirve de cargo y también de crucero. El Aranui 5 reemplazó al 3 en 2015, no hubo cuatro porque fue construido en China y para los chinos el cuatro es de mala suerte. Según informaron desde la ISA, en las olimpiadas de Atenas hubo un grupo de atletas hospedados en un crucero, indica Duke Surf.