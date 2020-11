Perú vs Argentina se jugará sin público

La ministra de Salud se pronunció sobre el partido Perú vs Argentina por las Eliminatorias a Qatar 2022.

El Gobierno descartó abrir las puertas para el público en el partido Perú vs Argentina el próximo martes 17 de noviembre por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. A pesar de la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que puedan ingresar 5.000 hinchas para respaldar a la Bicolor, el gobierno no permitió esa posibilidad por el contexto actual de la pandemia por coronavirus.

Además, Pilar Mazzetti indicó: “Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría, lo entiendo. Quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades. Nos han solicitado opinión en el consejo de ministros y hemos opinado que no es factible”.

Por consiguiente, el duelo entre peruanos y argentinos por Eliminatorias se desarrollará a puerta cerrada. Luego de que CONMEBOL liberara a los distintos gobiernos de los países miembro sobre si admitir público o no en partidos de Eliminatorias.

“Nos han solicitado opinión en el consejo de ministros y hemos opinado que no es factible”, remarcó la ministra. Por otra parte, Argentina recibirá el jueves 12 en la Bombonera a Paraguay. Disputadas dos jornadas, Argentina lidera la clasificación con puntaje ideal junto a Brasil con 6 puntos.

Por último, el comando técnico de la Selección Peruana viene trabajando en la VIDENA con los jugadores que militan en el torneo local. Para prepararse de cara a los encuentros frente a Chile (13 de noviembre) y luego ante Argentina.