Perú vs Uruguay: ¿Cómo llegan los jugadores charrúas?

Uruguay visitará a la selección peruana como parte de la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional de Lima, será trascendental para los intereses de la bicolor, quién se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones y necesita con urgencia una victoria.

Debido a los incidentes ocurridos durante la semifinal de la Copa América 2024, 5 jugadores de la selección uruguaya (Darwin Nuñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araujo y Jose María Giménez) fueron castigados por la Conmebol con 4 a 5 partidos de suspensión. Sin embargo, los ‘charrúas’ realizaron una apelación al Tribunal de Arbitraje Superior de Lausana (TAS) para que el delantero del Liverpool pueda estar disponible durante esta fecha doble, a pesar de sólo cumplir 2 fechas de sanción; ante lo cual el TAS accedió.

El delantero ‘charrúa’ es el goleador de las Eliminatorias con 5 anotaciones en 6 partidos disputados, seguido de Lionel Messi y Nicolás de la Cruz, ambos con 3 tantos. Sin embargo, Nuñez no atraviesa su mejor momento con el Liverpool, ya que desde la llegada de su nuevo DT, Arne Slot, perdió su puesto en el once titular. Tras 7 encuentros, en los que sólo disputó 307 minutos, el ex Benfica anotó sólo 1 gol y dio una asistencia.

Sin embargo, el jugador en mejor forma no es Darwin Nuñez, sino el mediocampista Federico Valverde. El futbolista del Real Madrid llega a la fecha doble siendo una de las piezas más importantes del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Con los merengues, Valverde anotó 3 goles y brindó 2 asistencias entre La Liga y Supercopa de Europa.

Sin embargo, el ambiente en la concentración de Uruguay es sumamente tenso luego de las declaraciones de Luis Suárez sobre el trato que brindó Marcelo Bielsa al plantel. Por lo que este podría ser el punto débil de los charrúas de cara al partido contra Perú.

