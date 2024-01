Pésimo inicio de Perú en la clasificación Mundial 2026

Existe una palabra que puede definir el camino de clasificación de la selección peruana para poder disputar el próximo Mundial 2026: pesadilla. Una clasificación que puedes seguir en las mejores páginas y plataformas deportivas cómo es posible ver aquí un buen lugar para disfrutar del fútbol con un punto más de emoción y diversión.

Los números están ahí y la situación es la que hay, a día de hoy la selección peruana se encuentra situado en la última posición de la clasificación de la tabla para lograr un puesto en el próximo Mundial 2026. Un rendimiento que nadie se esperaba y que hay que saber gestionar pues el pase para el próximo Mundial está en juego y la afición y todo un país desea ver a su equipo compitiendo al máximo nivel.

No hay duda que la esperanza es lo último que se pierde y el nuevo formato de la nueva Copa del Mundo todavía puede dar ciertas posibilidades para que Perú pueda llegar a estar en este gran evento. Además el rendimiento de la selección de Perú en estas eliminatorias de todos contra todos da ciertas esperanzas a una afición que esta hundid y ve como el sueño mundialista se va esfumando. En las últimas eliminatorias mundialistas, Perú ha estado a un muy buen nivel. Desde el nuevo formato de clasificación, ya comentado, la selección de Perú ha logrado en tres ocasiones el quinto lugar y una vez en séptima posición, posiciones que pueden dar el paso al Mundial.

Teniendo en cuenta que está en está clasificatoria se clasifican los seis primeros y el séptimo entraría en una repesca para poder llegar al Mundial, no tofo esta perdido para la selección peruana. Así pues si miramos los números todavía es posible soñar con los peruanos en el Mundial. La selección peruana tiene 2 puntos, muy poco bagaje. Pero la distancia con la séptima posición que le daría a paso a una nueva eliminatoria son 3 puntos, Paraguay se encuentra en esa posición con 5 puntos.

Por lo tanto, no todo está perdido. La segunda vuelta debe ser lo más práctica posible intentando ganar a los equipos más cercanos a su posición. Para muchos expertos, tres victorias consecutivas puede recolocar a Perú en posiciones que le daría acceso al Mundial. La diferencia entre los equipos no es mucha y Perú, en estos momentos, y todo se solucionaría en los últimos partidos. La sexta plaza no debe de ser una utopía y la séptima tampoco, la selección peruana posee un equipo mucho mejor que ciertas selecciones que ahora se encuentran por delante de los aztecas.

Así pues, queda todo por decidir en la clasificación del Mundial. La selección peruana todavía puede salir de su puesto de colista en la clasificación, el año 2024 va ser crucial para el futbol peruano y la afición debe poner toda la carne en el asador para animar a su equipo y llevarle en volandas en sus partidos como anfitriones.