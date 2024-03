¡Pidió disculpas! Fossati: “No era ni el momento ni el lugar”

Luego del ‘altercado’, Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, reconoció que ese comentario no era apropiado para el momento.

El lunes 11 de marzo, durante la presentación de los jugadores convocados para la selección nacional, Jorge Fossati lanzó un comentario brusco hacia el gerente de selecciones, desencadenando una reacción negativa.

En un incidente que quedó grabado en la memoria, el entrenador de 71 años reprendió en público a Franco Navarro Jr. por estar distraído con su celular en lugar de prestar atención a sus palabras.

Durante la rueda de prensa, el entrenador Jorge Fossati mencionó: “Señor Navarro, deje de mirar el celular. ¿Qué está viendo? ¿Si sale en la televisión? No sabe ni lo que estamos hablando. Está en otras“.

Esta situación causó gran incomodidad entre los presentes, ya que, sin importar su edad (33 años), el gerente de selecciones del equipo nacional merece el mismo nivel de respeto que cualquier otro colaborador.

Por esta razón, Jorge Fossati ofreció disculpas a través de las redes sociales de la selección peruana. Sin embargo, al principio, argumento que hubo una mala interpretación debido a un error de su parte.

Más tarde, el entrenador de setenta años reconoció que cuando uno comete un error, debe admitirlo. Afirmó haber hecho un comentario inapropiado hacia su colega de trabajo, a quien valora mucho, como Franco Navarro Jr., aunque en un principio lo percibiera como una broma.

El exentrenador del club Universitario de Deportes afirmó: “Lo que dije fue malinterpretado por aquellos que no están familiarizados conmigo, ya que estoy seguro de que los demás no lo tomaron mal. Sin embargo, no es culpa de ellos, sino mía. Reconozco mi error“.

Por ultimo, antes de despedirse con un abrazo mutuo, Jorge Fossati explicó que “no debería haber hecho ese tipo de ‘bromas’ porque no era ni el momento ni el lugar adecuado. Nuestra relación sigue siendo excelente“.