Pineau: “Me siento bien pero no me conformo porque sé que puedo dar mucho más”

Sebastien Pineau, delantero de Alianza Lima, habló tras volvió a anotar en el triunfo sobre la U. San Martín, por el torneo de Reservas

Sebastien Pineau, delantero de Alianza Lima, habló tras volvió a anotar en el triunfo sobre la U. San Martín, por el torneo de Reservas. El atacante señaló que pudieron jugar mejor pero eso si dejó en claro que no le gusta la conformidad.

“Ante Cristal se me abrió el arco, hoy ante San Martín volví a anotar y espero mantener esa racha de goles”, dijo Pineau en Radio Ovación.

Agregó: “Yo me siento muy bien pero no me conformo porque sé que puedo dar mucho más. Espero seguir con esta racha y seguir apoyando al equipo para que siga ganando”.

Finalizó su entrevista señalando que a finales de año desea ser campeón del Torneo de Reservas: “Tenemos en mente terminar primero en este torneo y lograr el título”.