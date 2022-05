Pío Dávila: “No puedo mantener al técnico después de una goleada vergonzosa”

Pío Dávila, expresidente de Alianza Lima, criticó fuertemente al equipo blanquiazul tras la goleada sufrida por 8-1 ante River Plate por Copa Libertadores

Pío Dávila, expresidente de Alianza Lima, criticó fuertemente al equipo blanquiazul tras la goleada sufrida por 8-1 ante River Plate por Copa Libertadores. Además señaló que no puede mantener a Carlos Bustos como DT tras bochornosa caída histórica.

Asegura que los comentaristas que estuvieron narrando este partido señalaban que el fútbol peruano no es competitivo internacionalmente: “Los mismos comentaristas le echaban la culpa al campeonato peruano que no hace competitivos a los equipos. Los jugadores no han dado la talla y el comando tampoco. Ha sido un desastre. Que a un equipo le hagan 8 goles, no hay excusa”, comentó Dávila en Radio Ovación.

Además, el ex directivo señaló que no puede mantener a Carlos Bustos como entrenador de Alianza Lima, tras está goleada: “Yo lo saco. Lo tengo que sacar porque le tengo que dar un aire al equipo. No puedo mantenerlo después de una goleada vergonzosa de 8 goles. Particularmente, yo lo haría”.

Finalizó su entrevista dejando en claro que el fútbol peruano no ayuda a ser competitivo internacionalmente: “El sistema del campeonato lo llevan a uno a jugar a 4500 metros, a otro a la 1 de la tarde en el calor. Se desvirtúa demasiado la competencia en sacarle provecho al clima y eso no existe en otros países”.

¡FELICIDADES! Miguel Araujo, defensor peruano, fue elegido el mejor jugador de la temporada del FC Emmen tras lograr el ascenso. Hay que recordar que el ex futbolista de Alianza Lima fue el jugador más clave, ya que devolvió a FC Emmen a la Eredivisie.