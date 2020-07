“Pizarro ha dejado una valla muy alta”

Lo que hizo Claudio en Alemania difícilmente será superada por otro.

En la selección le pedían que haga lo mismo que en el fútbol alemán, pero a veces sale bien y otras no. Pero siempre dejaba todo, afirma

Oblitas y Uribe fueron uno de mis mejores entrenadores

1.- ¿Cómo te sientes ahora, que ya llevas dos años retirado del fútbol?

Primero fue muy fuerte alejarme de la rutina, son muchos años que jugué al fútbol y que de un día al otro todo cambie de golpe, afecta mucho, ahora ya estoy más adaptado a la nueva vida, porque no puedes vivir de recuerdos y la vida es distinta a la de un futbolista, más responsabilidades y los ingresos son otros.

2.- ¿Qué es lo que más extrañas?

Los entrenamientos, las concentraciones, los viajes, los partidos y el compartir con los compañeros y entrenadores y todo el personal de trabajadores en los clubes.

3.- Jugaste en Argentina, Inglaterra, Turquía y México, ¿En cuál, de estos cuatro países, te sentiste más cómodo?

En Inglaterra y en Turquía me sentí muy cómodo, pero la experiencia en los cuatro países fue única e inolvidable.

4.- Jugaste en la U, y también lo hiciste en Cristal. ¿Cuál es la diferencia de cada vestuario?

Fue todo un privilegio jugar en ambos clubes, cada uno tiene su esencia y su historia, equipos grandes son pocos y alegra defender sus escudos, ambas instituciones, significan mucho para mí.

5.- ¿Es verdad que Leao Butrón te prestaba chimpunes para entrenar en menores?

Leao no solo me prestaba sus zapatos de fútbol, muchas veces me los regalaba, para mí fue siempre un apoyo tremendo en mi carrera. Al ‘blanco’ como le digo con cariño, le tengo un gran aprecio y siempre deseo que le vaya bien en todo.

6.- Tú eres uno de los primeros delanteros con los que Pizarro hizo dupla en la selección. ¿Pensaste que podían clasificar al mundial del 2002?

Siempre se tiene el sueño de llegar y participar de un mundial definitivamente. Pero no se nos dio en ese momento. La ilusión siempre estaba, hay que felicitar y agradecer a los muchachos que nos llevaron al último mundial, nos hicieron vivir una emoción única.

7.- ¿Qué opinión tienes de Claudio Pizarro?

La mejor opinión, pienso que es uno de los mejores representantes que hemos tenido junto a otros grandes del fútbol peruano, jugador inteligente y buena persona, como lo dije hace unos días, ha puesto la valla muy alta y muchos jóvenes lo ven como ejemplo.

8.- ¿Por qué crees que se le criticaba aquí en Perú?

Porque esperaban mucho de él en la selección, pero a veces las cosas se dan y otras no. Querían el mismo rendimiento que tenía en su club, pero Claudio siempre se comportó como un profesional y eso no se le puede criticar, puedes jugar bien o mal y pasa, pero la entrega siempre la tuvo e intento siempre dar lo mejor.

9.- A ti te entrenó Juan Carlos Oblitas en la Copa América de 1999 ¿Crees que debió quedarse?

Juan Carlos es una persona muy especial para los chicos, se gana el cariño de todos y maneja bien los grupos, todos lo apreciamos y lo respetamos hasta hoy, no solo por lo buen futbolista que fue, sino por su calidad de persona, pero los dirigentes toman decisiones y a veces son buenas y otras erróneas, nadie sabe qué hubiera pasado.

10.- Tuviste a Oblitas y Uribe como técnicos, ¿Con cuál de los dos te quedas?

Con ambos, los dos se aprende mucho. Yo soy un admirador del profe Julio César, es un placer verlo jugar, es un tremendo talento y los comentarios de personas de fútbol en el extranjero son muy buenos para su persona y su calidad de futbolista.

11.- ¿Crees que Melgar está para cosas grandes este año?

Pienso que puede pelear el campeonato, tiene un buen entrenador y muy buenos jugadores, se espera mucho de ellos, tengo un enorme cariño a Melgar

12.- ¿Piensas seguir ligado al fútbol?

Siempre estoy ligado al fútbol. Tengo una escuela de menores y este año iba a dirigir un equipo en la Copa Perú, pero con esto de la pandemia creo que será hasta el próximo año, igual me sigo especializando, el fútbol evoluciona y siempre hay algo nuevo que aprender.

13.- ¿Cuál es el mejor amigo que te dejó el fútbol?

Tengo muchos, la lista es larga. El fútbol te da muchas amistades, compañeros, entrenadores, utileros, dirigentes.

14.- En la final del 2011, le haces un gol a Alianza Lima en Matute. Ustedes habían perdido la ida. ¿Pasó algo por tu mente en aquella ocasión? Te digo porque, personalmente, no recuerdo un silencio tan grande ese día en una cancha…

Fue un partido inolvidable, por lo que significaba para Aurich, para los hinchas y para todos nosotros, necesitábamos ganar porque en casa habíamos perdido y Alianza en su casa era favorito.

15.- ¿Te puso nervioso ese aliento?

Un poco, pero nadie se esperaba que marcáramos creo, porque el silencio fue único. Pero el fútbol es así, a veces te toca ganar, empatar o perder y por suerte a nosotros nos tocó ganar ese día y el resto ya es historia.

16.- ¿En qué club te hubiera gustado jugar?

Me hubiera encantado jugar en Boys.

17.- ¿Por qué Boys?

Viví un tiempo en el callao antes de ser futbolista y Boys es un especial. Mis amigos que habían vestido la camiseta y me hablaban siempre con un cariño inmenso hacia el Boys.

18.- ¿Estás de acuerdo con que vuelva el fútbol en plena pandemia de Coronavirus?

Si estoy de acuerdo, siempre que se cumpla con los protocolos al pie de la letra.

19.- ¿No te parece arriesgado?

Necesitamos reactivar la economía y una herramienta importante es el fútbol, pero debemos de proteger a los futbolistas y a todos los integrantes de una plantilla y para esto se debe cumplir con todos los requerimientos.

20.- Cuando se retire Paolo ¿Quién crees que podría ser el nueve de la selección?

Vamos a tener que esperar un poco. Se le va a extrañar mucho, hay que disfrutarlo hasta su último partido uno que lo pueda reemplazar. Farfán también es de otro nivel.