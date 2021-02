Pochettino: “Mbappé me preguntó cuántas veces había ganado en el Camp Nou”

El entrenador Mauricio Pochettino desveló la charla con Mbappé en el entrenamiento previo al partido

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, tuvo en el Camp Nou su primera gran noche como técnico del club parisino. Era su primer partido grande al frente del París y ha respondido con creces. Sin embargo, el argentino dio todo el protagonismo a sus jugadores.

Si esperaba este resultado: “el fútbol es así, esto son dos partidos pero estamos contebtos porque nos da confianza para todo lo que queda y la vuelta en París. Quedan 90 minutos donde tenemos que jugar con la misma intensidad y concentración”.

La goleada: “son partidos de fútbol, el Barça es un gran equipo y venía en un gran momento. A veces es efectividad, suerte, estos del fútbol tiene estas cosas”.

El cambio de Gueye: “llegamos al descanso y le cambiamos para evitar todo tipo de riesgos”.

Mbappé de cara al futuro: “está claro que es un gran futbolista, hoy lo ha demostrado con este hat trick y sobre todo con el compromiso que ha demostrado en tareas defensivas. Para el jugador ha hecho un gran esfuerzo además de un partido brillante”.

La imagen del Barcelona: “esto es un partido nada más y respeto máximo a la historia del Barça. “el fútbol tiene este tipo de accidentes y a veces caen de tu lado y a veces no.

Neymar para la vuelta: “veremos cómo evoluciona”.

Luego el entrenador habló en la sala de prensa:

Si el pase está hecho: “tenemos que ser moderados, la eliminatoria está abierta y queda un partido. Ahora a pensar en el Mónaco pero con la concentración de hoy este es el nivel para seguir creciendo”.

Le piden a Florentino el fichaje de Mbappé: no creo que nadie lo descubra, aunque alguno puede que sí. Es top mundial”.

Partido perfecto: “la perfección no existe, vamos mejorando, y hay que trabajar muchas cosas pero estoy muy contento y orgulloso. Todos coincidimos en que hay que pensar partido a partido”

El Barcelona: “si marcan el segundo gol y a veces te hace caer de un lado o de otro. El Barça es un gran club”.

Un salto más para Mbappé: “los grandes futbolistas van creando un camino y estos tres goles le ponen en el foco mediático. No teníamos ninguna duda y estamos contentos por él”.

Cómo ha preparado el partido Mbappé: “la confianza siempre tiene que ser absoluta y él se sentía tranquilo. Me preguntó ayer en el entrenamiento: ‘cuántas veces ganaste en el Camp Nou’. Le dije una y me contestó: ‘mañana serán dos’. Por eso es un jugador top y ahora me lo ha recordado”.

Si este partido de Mbappé refuerza su continuidad: “es normal, rumores va a haber. Lo que está claro es que él está contento en París y queremos encontrar todos el mejor camino”.