¡POLIDEPORTIVO PERUANO!

Sub-18 y Sub-21 consagró a las nuevas figuras juveniles del país peruano.

Con gran éxito se disputó el Campeonato Nacional Sub-18 y Sub-21, organizado por la Federación Deportiva Peruana de Judo bajo la destacada gestión de la sensei María Martínez. El torneo sirvió como antesala del Campeonato Panamericano y de Oceanía Cadetes y Junior, que se disputará en nuestro país del 18 al 20 de abril.

Este torneo será la última oportunidad para los países participantes de clasificar al Panamericano Junior de Asunción, que se llevará a cabo en agosto. Asimismo, en el marco del Torneo Panamericano y de Oceanía Cadete y Junior (18,19 y 20 de abril) se realizará el Seminario de Arbitraje y Examen de Árbitros Continental e Internacional (15 y 16 de abril) que lo imparte la IJF con el jefe del arbitraje mundial en Lima, Daniel Lascau.

Con apenas 13 años ganó todo el 2024 y ahora en Florianópolis logró buenos resultados.

Valentina Escudero (13 años) sin duda es la revelación nacional del surf, tuvo un grandioso 2024 y ostenta actualmente ser campeona nacional categoría Sub 12, subcampeona nacional categoría Sub 14, campeona nacional Inter Escolar categoría Sub 12, campeona nacional Inter Escolar Categoría Sub 14, campeona Olas Pro Tour en Arica, Chile Sub 14 Damas y campeona triple corona Big Head 2024 Sub 12. Títulos que consagran a esta joven surfista como la mejor sin lugar a dudas para dar paso de ser revelación a ser una realidad.

TRUJILLO CAMPEÓN DE BASKETBALL U-14

Tras la final del Torneo Nacional categoría U14, los equipos de varones y damas de Trujillo se consagraron campeones. En la categoría masculina, el primer lugar fue para la selección de Trujillo, el subcampeonato para Caraz, el tercer puesto para Huancayo y el cuarto para San Juan de Lurigancho. En cuanto a los premios individuales, destacaron en la rama masculina: Renzo Acuña (Trujillo), como mejor jugador de la final, mejor encestador del campeonato y mejor encestador de la final; Nicolás Sierra (Huancayo), quien recibió el reconocimiento como mejor encestador de tres puntos en la final y mejor encestador de tres puntos de todo el campeonato.