Ponzio: “Tendré mi partido de despedida en River”

Leonardo Ponzio, emblema y ex jugador de River, habló de su ex equipo tras haberse retirado hace algunas semanas del fútbol

En su casa. Leonardo Ponzio, emblema y ex jugador de River, habló de su ex equipo tras haberse retirado hace algunas semanas del fútbol. El “León” ganó la Copa Libertadores en dos ocasiones con el conjunto de Núñez, en 2015 le ganó la final a Tigres y en 2018 se impuso a Boca Juniors, su clásico rival.

Ponzio manifestó lo siguiente tras su retiro: “Estas en una situación donde el hincha te pone ahí. Y hay un poco más de responsabilidad. La historia de River marca que se va a ganar, y seguir ganando”.

En ese sentido, añadió lo siguiente: “Los que llegan nuevos tienen que asimilar que van a tener algunos reproches de caras u otras cosas. Cuando lo asimilas es diferente…Dentro del vestuario se remarca lo bueno”.

EL MUÑECO GALLARDO:

El ex jugador no dudó en elogiar la labor del Muñeco en River: “Tiene dos cosas. Cuando tenía que reflejar algo lo reflejaba sobre lo más grande, de autoridad para que nos hiciéramos cargo (los veteranos). Pero cuando daba la vuelta nos ponía siempre como ejemplo (a los pibes)”

Por último, habló de su paso por la Selección Argentina: “Es de lo que más me faltó, pero a lo mejor porque cuando me citaron no estuve a la altura. Para mi fue un poco eso. Cuando fui citado jugué poco, pero era para una lista de 23/25. En esa cuestión nunca la pude agarrar como para jugar, y competía con buenos”.