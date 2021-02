Por ahí no llega ninguno más

Se cansaron de buscar otro ‘nueve’.

Las cosas en la interna del club crema están movidas, pues la idea es contratar un delantero extranjero antes de fin de mes. Sin embargo, en las últimas horas, los altos mandos de la ‘U’ no descartan en cerrar el plantel. Es decir, que nadie más llegue al club.

El mercado internacional ya no tiene muchas opciones. Estaba lo de Pastorini, pero no hay mucho convencimiento en llamarlo. Por ello, cerrar el equipo con lo que hay no está descartado. De momento, no hay ningún nombre en agenda, y se busca que el comando técnico con el equipo, no se desconcentren en este tema.

Por último, Gary Correa, quien tenía casi segura su presencia en esta temporada, dejaría el club. Cabanillas sí se queda.