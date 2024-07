Por: Fernando Jiménez // Rebelde sin causa

Yo no iba hasta donde estaba él, para pedirle que entre. Me parece que ahí se equivoca “Chicho” Salas. Se expuso ante las cámaras de TV, que da miedo. Por eso los jugadores se tapan la boca para que no les lean los labios. Hoy en día con esto de la tecnología se teme hasta a los celulares. Sin ton, ni son, te toman una foto y la cuelgan en las redes. No ven que ahora todos son “periodistas”. Hace unos días les decía a los alumnos en el Taller de Periodismo que tengo en Magdalena: “Unos años más y esta profesión ya no va a existir. Si no hace falta estudiar para ejercerla. Lo lamento por ustedes, porque yo ya estoy en el minuto 85 y depende cuánto adicione el árbitro”

Retomando lo de Chicho. Hubiese bastado decirle a su asistente, o al ex arquero Jaime Muro: “Dile a Paolo que va a entrar”. Así no se exponía. Y el otro que ni bola le daba y parecía que le decía: “No puedo entrar, Alianza ya me habló y si jugo un minuto en el Clausura, ya no me podré ir”. Y Chicho que le seguía hablando. No creo que rogándole porque él también tiene su carácter. Y eso le costó la salida de Alianza, porque muchos dicen que se quiso ir a las manos con un jugador. Y al final del partido Vallejo – Alianza, también lo fue a increpar a Paolo, mostrándole los puños. Eso lo afirma en su Twitter un periodista trujillano

Algún gesto le debe haber hecho que saltó Johan Madrid y también se le quiso ir encima. O sea, no hay buen clima en la Vallejo. Salas cree que está en un club de barrio que se arregla todo a los puños. No es así. Este es fútbol de otro nivel, en el cual se debe mostrar profesionalismo. Un memorándum y listo. Pero también hay que ver que clase de dirigentes tiene este equipo. Según Paolo, habló el viernes con Richard Acuña y éste le dijo:; Está bien, pero sal en el banco para que no haya roche”. La “Foquita”, en su Twitter postea: “Tranquilo cumpa, pronto se sabrá la verdad sobre el falso, ese”. ¿Se referirá a Salas? Afirman que el también sabia la decisión de Paolo.

Pero acá también hay mala leche de Alianza. Es que le quiere quitar a un club, un jugador contratado. Este equipo ya tiene antecedentes: Una vez la “U” trajo a un argentino Gustavo De Luca y Alianza lo fue a buscar al aeropuerto y se lo quitó al Gordo Gonzales y jugó por Alianza. Aún no había firmado contrato. Y todavía los autores se reían de su fechoría. No digo quien es porque ya está bajo tierra. En este mundo del fútbol ocurren muchas traiciones y deslealtades. Lo que hace Paolo, es deslealtad pura. Los contratos se cumplen. Pero el ego de este señor es demasiado alto, todo lo quiere solucionar a su conveniencia. Lo hace en la selección, no lo va a hacer en el club trujillano

Qué triste papel de un jugador que admiré en sus años mozos y ahora se derrumba como una torre de papel. El ser crack debe estar aparejado con ser buena persona. Pelé es una prueba de ello. Y por eso fue querido en el mundo entero. Maradona fue la otra cara de la moneda. Soberbio, arrogante, altivo, pero les hacía ganar plata a sus compañeros. No sé si lo querían, pero sí que lo admiraban y respetaban. Como esa vez que su tobillo era un globo y jugó defendiendo la chompa de su selección. Quien lo iba a pasar por encima, si el mejor demuestra valentía y coraje

Hace poquito vimos salir llorando a Messi, con el tobillo que parecía un globo. Quería seguir colaborando para que su país sea Campeón de la Copa América. Al final su cambió le hizo bien a su país porque Nicolás González le cambió la cara a su equipo y campeonaron.

Cuida tu imagen Paolo. Le diste muchas alegrías al Perú. Y estamos muy agradecidos por ello, pero dejate de caprichos. Si hubieses querido jugar por Alianza, hubieses aceptado lo que te ofrecían antes que firmes por la Vallejo. Recuerda que a Racing fuiste por 10 mil dólares mensuales con el compromiso de si hacías goles te pagaban por producción. Pero te topaste con el otro engreído de Fernando Gago, tu técnico que te ponía cuando quería. Y saltaste a LDU y ahí te hubieses retirado, y Alianza te ofreció un billete, pero temían que pasara lo de la Foca Farfán que se la llevó en paila y jugó pocos partidos.

Y no estoy inventando, porque eso me contó la gente que está dentro de Alianza. Y caíste en manos de los Acuña. Cuando quisiste reaccionar ya fuiste. ¿’Quién te asesora Paolo? Te le fuiste encima a Juan Reynoso y lo botaron. Te impusiste al Nono para que te lleve a la Copa América y lo hizo. Ahora armas un berrinche para que te dejen ir a Alianza. No seas inmaduro. No vivas de lo que fuiste. En el Perú hay mucha gente que se olvidará de tus logros, a los niños le va a quedar la imagen de estos últimos días. Y solo los periodistas, a quienes detestas, recordarán lo que un día fuiste

En fin, haz lo que te dé la gana, pero no te burles de los hinchas, quienes de una otra manera te encumbraron al éxito que hoy tienes.