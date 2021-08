¿Por qué Gareca no convoca a Aquino?

No pasa por lo futbolístico, según rumores de allegados a la Videna.

La ‘Roca’ volvió a ser figura con el América de México y demostrando que no está lesionado y dejando muchas dudas acerca de su no convocatoria a la Selección.

Pedro Aquino se recuperó rápidamente de su lesión al tobillo y fue titular y figura en la victoria del América 2-0 sobre el Tijuana, reafirmando su gran nivel en el futbol mexicano y dejando claro que su no convocatoria sea por motivos de lesión o futbolísticos, pues es a la actualidad el mejor volante de marca peruano actuando en el exterior. Tanta sorpresa causó que Ricardo Gareca no lo considere para las Eliminatorias que incluso la prensa mexicana se mostró sorprendida.

Recordemos que cuando al ‘Tigre’ le consultaron en la conferencia de prensa respondió tajantemente: “No le toca estar. Nada más. Que no sea llamado Aquino no es nada personal con él. Me gustó lo que vimos en la Copa América, está más ligado con esto que con otra cosa”, declaró.

Si bien no hay una versión confirmada, existen dos teorías, la primera es que tal como dijo Gareca, está conforme con el rendimiento de Cartagena y Aquino y no considera otro volante de marca más, aunque también cabe la posibilidad de que la ‘Roca’ haya incumplido alguna de las normas de Gareca o incluso realizado una indisciplina.