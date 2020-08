Por teléfono, no

Koeman llamó a Luis Suárez para comunicarle que no seguirá en Barcelona

Luis Suárez pasaba sus vacaciones tranquilo y reflexionando sobre su futuro, cuando recibió una inesperada de su nuevo técnico Ronald Koeman, quien le dio la fatídica noticia de que no lo tiene en cuenta para la próxima temporada al mando del Barcelona. Así lo informó la radio catalana RAC1, y de ser cierta la noticia se trataría del primer jugador de peso en salir del cuadro azulgrana, comenzando así la tan esperada renovación que esperan los hinchas luego del desastre que significo la goleada 8-2 ante Bayern Múnich en cuartos de final de la Champions.

A sus 33 años, el ‘Pistolero’ no tuvo una mala temporada, pues marcó 21 goles en 38 partidos entre todas las competiciones, sin embargo, su condición física ya no es la misma y le cuesta para los partidos de alto nivel y tampoco apoya demasiado en la presión, esto sumado a que cobra 15 millones de euros al año, el segundo mayor salario después de Messi y que no ha mostrado disposición de ser suplente, serían los motivos para darle salida.

Suárez tiene contrato hasta finales de la próxima temporada, pero lo dejarían salir gratis para facilitar la transferencia, siendo el principal candidato el Ajax. Otros jugadores a los que habría llamado son Arturo Vidal, Rakitic y Umtiti.