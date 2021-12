Portales indicó que “apunta a quedarse en Alianza y jugar mejor cada día”

Jefferson Portales habló con el Diario AS acerca del título conseguido junto a los ‘blanquiazules‘ y su temporada en Matute.

“Ahora hay una propuesta para renovar. Mi representante lo está viendo. (…) Apunto a poder quedarme en Alianza Lima y jugar mejor cada día y así llegar a una convocatoria”, confesó el Jefferson Portales, de 24 años en una entrevista con el diario AS Perú.

Con respecto a Jefferson Farfán y Hernán Barcos, el zaguero señaló: “Nos ayudó mucho tener a un jugador de selección como Jefferson. Ayudó con sus consejos y en la forma en la que quiere al club. (…) Hernán es un jugador muy experimentado. Su calidad aportó demasiado. Él siempre ha estado muy atento haciendo goles y asistencias. Fue muy influyente dentro y fuera del campo”, señaló.

También se refirió al portero, Ángelo Campos: “Ángelo nos dio mucha seguridad atrás. Nos hablaba mucho y eso ayudaba. Lo dimos todo y así logramos muchos partidos mantener el cero. Eso fue un plus para el equipo”.

Y, sobre Pablo Míguez manifestó lo siguiente: “La verdad que Pablo te contagia mucho su forma de ser, su ímpetu y su coraje. Eso ayuda mucho a estar atento y poder dar el 100% siempre”.

Además, el jugador aliancista no dudó en referirse al apoyo que recibieron en el Estadio Nacional: “La verdad que la hinchada fue un plus para los jugadores porque hace mucho tiempo no escuchábamos el aliento de la gente. Creo que eso nos llenó de ímpetu, alegría y esfuerzo”.

Lo que lo motivó a fichar por Alianza Lima en una complicada situación

“Soy muy hincha de Alianza Lima desde pequeño al igual que mi familia. Alianza Lima es Alianza Lima así esté en segunda o quinta división. Yo fui para dar mi granito de arena y así el club ascienda, pero gracias a Dios pude jugar primera división y lo demás ustedes ya lo saben.”, confesó para Diario AS.