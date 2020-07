“Preferimos trabajar en Campo Mar”

José Carvallo mostró su preocupación por los entrenamientos en el Club Palestino

Universitario viene trabajando en el Club Unión Árabe Palestino, y si bien cuenta con un buen campo de entrenamientos, no es lo mismo que las instalaciones de Campo Mar, donde los jugadores tienen todas las facilidades y hoy están en poder de Solución y Desarrollo. Ante esta situación José Carvallo mostró su preferencia por la sede clásica. “Contento de volver a entrenar con mis compañeros. Es una situación inusual, pero en general he podido entrenar bien durante la cuarentena. (…) Lo ideal hubiese sido entrenar en Campo Mar, nos hubiera encantado, pero aquí estamos cómodos, ya que las condiciones son 10 puntos y solo quedan aprovechar”, declaró para las redes del club.

Por otro lado, el portero y capitán crema dio su opinión de jugar sin público todo el torneo en Lima. “El campeonato va a ser muy parejo. No podemos confiarnos en que porque va a ser en Lima vamos a sacar una ventaja. Para los equipos de provincia no les parece favorable por su clima, pero me parece que todos estemos en un solo lugar y jugando con canchas diferentes. (Eso) me parece que va a ser neutral para todos, sin público”, añadió.