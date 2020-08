Prendieron bengalas en el Monumental

Estadio de Universitario, en poder de los Leguía, también fue recinto de manifestaciones

Los incidentes con la hinchada de Universitario en el Nacional, que acabaron con la suspensión de la Liga 1, nacieron en la madrugada del viernes con cohetones y manifestaciones en varios sitios de Lima, y ayer salió a la luz la información de que el mismo Estadio Monumental fue uno de los recintos en los que se lanzaron bengalas y hubo un importante número de hinchas, quienes no respetaron el toque de queda.

Lo grave del asunto, es que el ‘Coloso de Ate’ no está en poder de la administración de Universitario, sino que continúa en manos de la administración saliente de Solución y Desarrollo, presidida por los hermanos Humberto y Raúl Leguía. Los conflictos con esta institución vienen de hace varios meses, pues no entregan las llaves de las sedes y el equipo no puede entrenar en Campo Mar, aunque ya en el pasado dejaron entrar barristas.

A esto se le suma las declaraciones públicas de su abogado Franco Velazco en su cuenta de Twitter, donde incluso amenazó al presidente Vizcarra. “Déjense de lloriquear adalides de la moral, los fuegos artificiales son una manifestación noble contenida en el hincha de la “U” por tantas arbitrariedades y anuencia del Estado. Cuidado Martín Vizcarra, que para esto la “U” se organizó a nivel nacional en días”, escribió.