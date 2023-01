Presidente de Best Cable: “No se está vendiendo en las mismas condiciones a todos

Demóstenes Terrones, presidente de Best Cable, mostró su malestar porque considera que se está dando una competencia desleal con respecto al precio por obtener el canal de la Liga 1 Betsson

Demóstenes Terrones, presidente de Best Cable, mostró su malestar porque considera que se está dando una competencia desleal con respecto al precio por obtener el canal de la Liga 1 Betsson.

“Al entrar Best Cable para tener la Liga 1 yo esperaba que las empresas que se sumaran sean más o menos serias, de la misma seriedad que Best Cable y veo que no ha sido así. Al contrario, después de 20 días que Best Cable adquirió entre comillas los derechos, porque aún no firmamos contrato, se le ha ido vendiendo la señal a empresas que no son tan formales que digamos, empresas que operan en el mismo lugar que Best Cable y cobran el 50% de abono de lo que Best Cable cobra. Eso nos perjudica sobremanera porque los abonados van a preferir estar con la empresa que cobra más barato y Best Cable ha tenido que subir su abono para cumplir con el pago a 1190”, dijo a Radio Ovación.

Agregó: “Le están vendiendo la misma programación por un precio inferior irrisorio, no hay la más mínima igualdad de condiciones, ahí el piso ya no está parejo, está a favor de estas empresas que para mí no son tan formales que digamos. Si cobran la mitad de lo que cobra Best Cable, cómo hacen para pagar tantas señales que tienen incluyendo la Liga 1 ahora”.