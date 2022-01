Presidente de la Liga Española a Vinicius Jr.: “Se sabía que iba a estallar”

Presidente de la Liga Santander, Javier Tebas, habló sobre el presente del brasileño, Vinicius Junior

Presidente de la Liga Santander, Javier Tebas, habló sobre el presente del brasileño, Vinicius Junior. Tebas comentó que no le sorprende este gran cambio de Vinicius en Real Madrid ya que iba explotar en algún momento.

Vinicius Junior está temporada explotó todo su potencial y ahora es socio con Karim Benzema. Actualmente el joven brasileño, tiene 15 goles y 7 asistencias en 27 partidos con el Real Madrid.

“La gente se sorprende pero siguiendo al jugador y la evolución que tenía la pasada temporada se sabía que iba a estallar en algún momento. Ha adquirido la madurez necesaria, no solo para jugar en la máxima categoría sino en el Real Madrid, uno de los mejores equipos. No me ha sorprendido”, comentó Javier Tebas.

“Igual que dije que Ansu Fati, cuando esté recuperado, será importante. Vinicius y Ansu son dos grandes estrellas, dos jóvenes jugadores, y en dos grandes equipos como Real Madrid y Barcelona”, agregó.

Finalizó su entrevista comentando que el club catalán hizo un excelente partido ante el Real Madrid por la Supercopa de España: “El Barcelona ayer demostró que con dos formas de ver el fútbol diferente la propuesta que hizo es muy interesante. Hizo seis cambios y que pueda cambiar seis jugadores dice mucho”.