Presidente de Racing sobre Paolo Guerrero: “El lunes pasará revisión médica”

Víctor Blanco, presidente de Racing Club, dio detalles de los últimos detalles que faltan para que Paolo Guerrero se sume al equipo dirigido por Fernando Gago

Cada vez falta menos para que Paolo Guerrero se sume a su nuevo equipo, luego de que Víctor Blanco (presidente de Racing Club de Avellaneda) confirmara la intención que posee el cuadro argentino de sumar al delantero de la Selección Peruana a sus filas y los detalles que faltan para ello.

“En cuanto a lo de Paolo Guerrero, estamos cerrando (su fichaje). El lunes pasará la revisión médica y si todo va bien, se incorporará al plantel”, declaró el máximo representante de la ‘Academia’ en diálogo con la cadena TyC Sports de Argentina.

Paolo Guerrero no tuvo su mejor temporada en 2022, ya que apenas pudo sumar 427 minutos con Avaí FC de Brasil, escuadra con la que no anotó en ninguna ocasión. A pesar de ello, en Racing Club confían en la experiencia y en el olfato goleador del delantero de la Selección Peruana, por lo que no dudaron en ir por el en este mercado de fichajes.

Ahora, solo falta la prueba de rigor para el ‘9′, quien tendrá que recibir los vistos buenos del área médica de la ‘Academia’ para poder integrarse a los entrenamientos del actual campeón de la Supercopa de Argentina, equipo que es dirigido por Fernando Gago.