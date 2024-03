Previa: Argentina vs. Brasil por la Copa Oro Femenina.

Argentina vs. Brasil Femenino se disputan un emocionante enfrentamiento en los cuartos de final de la Copa Oro

Argentina y Brasil Femenino se enfrentarán el sábado 2 de marzo de 2024, en los cuartos de final de la Copa Oro. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Banc of California Stadium. La transmisión del juego estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Para aquellos que no cuentan con servicio de cable, podrán seguir el encuentro descargando la aplicación de Star Plus o DGO con previa suscripción. Es crucial destacar que el partido iniciará oficialmente a las 22:15 (hora peruana) y 00:15 (hora argentina).

