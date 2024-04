Previa: Universitario de Deportes vs. LDU de Quito

Universitario de Deportes debutará esta noche en la Copa Libertadores al medirse con LDU de Quito en el Estadio Monumental.

Universitario de Deportes se enfrentará hoy, martes 2 de abril, a las 21:00 (hora peruana), a LDU de Quito en el Estadio Monumental, en su primer partido del Grupo D de la Copa Libertadores. Los ‘cremas’ buscan avanzar en el torneo después de 14 años.

El equipo dirigido por Fabián Bustos llega a este encuentro con un récord agridulce en el torneo local, con seis victorias y tres empates en nueve jornadas, generando incertidumbre sobre su desempeño internacional. Tienen tres bajas sensibles: Alex Valera, Matías Di Benedetto y Horacio Calcaterra.

Ante estas ausencias, se espera que José Rivera y Marco Saravia ingresen al once titular. En cuanto a LDU de Quito, llega al encuentro en un buen momento en la LigaPro de Ecuador, con su goleador Alex Arce en forma.

Sin embargo, el técnico Josep Alcácer, por no tener la licencia CONMEBOL, no podrá estar en cancha, pero no es la única baja que tendrá el equipo ‘albo’ en la zona técnica. Adrián Gabbarini, el asistente técnico, arrastra una suspensión, así que será el preparador de arqueros, Humberto Pretin, quien esté en el banquillo este partido.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Marco Saravia; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Christofer Gonzales, Segundo Portocarrero; Edison Flores y José Rivera.

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñónez, Ezequiel Piovi, Joseph Espinoza, Lisandro Alzugaray, Jhojan Julio; Michael Estrada y Alex Arce.

El árbitro del encuentro será Esteban Ostojich, acompañado por Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. Por su lado, Andrés Matonte ejercerá como cuarto árbitro, mientras que en el VAR estará Leodan Gonzáles.

El partido será transmitido por ESPN y estará disponible en la plataforma de streaming Star Plus.