Primer jugador infectado

Futbolista de la tercera división italiana es el primer caso confirmado

El coronavirus ha llegado al fútbol. Según las informaciones desveladas por el diario

italiano La Nazione, un jugador de la Serie C llamado King Udoh ha dado positivo en

las pruebas y se ha convertido en el primer futbolista profesional en contraer la

enfermedad.

El periódico transalpino no desvela el nombre del jugador, pero sí que reside en la

provincia de Siena. La noticia desvelada por dicho medio de comunicación asegura que

el futbolista se encontró mal antes de la disputa de un partido y que finalmente no lo

jugó, siendo sometido posteriormente a las pruebas pertinentes.