‘Pulpo’ destacado

Pedro Gallese figura en el equipo ideal de la semana de la MLS

El arquero Pedro Gallese tuvo una buena actuación en su último encuentro con la camiseta del Orlando City. Esto le permitió ingresar al once de la semana de la MLS Is Back. Es el único peruano en este exclusivo equipo.

El ‘Pulpo’, como es conocido en su nuevo equipo, mostró un gran nivel en la victoria del Orlando City frente al New York City de hace unos días. Sus atajadas y seguridad en el arco fueron valiosas para que sea incluido en el once de la semana de la MLS Is Back.