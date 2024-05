Punto con polémica, Cienciano 0-0 Universitario

Universitario sacó un empate 0-0 ante Cienciano en Cusco y Cristal junto a Melgar celebran, porque tienen vida en el Apertura

Un punto que no alcanza. En el estadio Inca Garcilaso del Cusco, Universitario igualó 0-0 ante Cienciano y se complica en el Apertura, porque con ese resultado, Cristal y Melgar llegan con opciones al título en la fecha final.

Sin embargo, el final en la ciudad cusqueña fue muy polémico, pues Di Benedetto empujó a Garcés en el área, y todo el banco del ‘Papá’ pidió penal, pero el juez Kevin Ortega no sancionó nada y solo vio unos segundos el VAR. Sí, un empate con polémica y con bronca por parte de Cienciano.

En la previa de este cotejo, la ‘U’ sufrió la baja de Ureña, quien por un resfrió no fue considerado y Murrugarra ingresó en su lugar. La consigna era ganar o ganar en tienda crema y se salió con esa idea, pero al frente estuvo un Cienciano que tuvo un mejor inicio y con Garcés generó mucho peligro.

Así es, a los 11’, Garcés avisó y exigió al golero Britos, quien supo responder. Tras esto, la ‘U’ respondió con Polo, pero este no aprovechó el rebote del portero Espinoza y la mandó arriba. Hasta ese momento, la ‘U’ tuvo en Pérez Guedes a uno de los que más esfuerzo mostró, pero una lesión lo sacó del partido y Concha lo reemplazó.

En adelante, Cienciano al ver que no podía ingresar al área crema con claridad apeló a los disparos desde fuera, y Lecaros avisó con un remate potente que Britos atajó. La visita tuvo una clara, Dorregaray de cabeza metió miedo, pero esto salió desviado. Luego, Cienciano anotó vía Paolo Fuentes tras un tiro de esquina, pero el defensor se apoyó con la mano y se anuló la conquista.

MUCHA POLÉMICA

La segunda parte estuvo llena de emociones y polémicas por las decisiones del juez Ortega. A los 53’, Portocarrero intentó ingresar al área cusqueña por izquierda, pero Gilmar Paredes lo anuló, ante esto, el extremo pidió penal porque el defensor cometió falta. Ante esto, el árbitro le mostró la amarilla al ecuatoriano.

La ‘U’ hizo cambios, Valera y Rivera ingresaron para darle un nuevo aire al equipo y eso ayudó, pues la visita se hizo dueño del cotejo porque dominó las acciones. En el medio Murrugarra junto a Concha mejoraron bastante y este último estrelló un disparo en el palo.

Universitario intentó un poco más que el local, Polo que tuvo un duelo aparte con Núñez, avisó con un remate cruzado, pero se fue desviado. Valera mandó el balón al ‘Tunche’, pero Rugel apareció y evitó la conquista. Cabe resaltar, la buena actuación del portero Espinoza cuando fue exigido.

En los descuentos, Garcés entró al área y Di Benedetto lo empujó. Todo Cienciano pidió penal. Ante esto, el juez Ortega fue al VAR, pero no tardó ni 10 segundos y dijo que no hubo nada. bronca y desazón en tienda local. No hubo más y se decretó el 0-0.

FINAL DE PELÍCULA

Tras este empate en Cusco, la ‘U’, Cristal y Melgar llegan con opciones al Apertura. Los tres jugarán este sábado en simultáneo (3 de la tarde), siendo cremas y celestes los de mayores opciones. Los rimenses visitan a Comerciantes en Cajabamba y tienen una mejor diferencia de gol, y los merengues reciben a Los Chankas en Ate.

CIENCIANO 0

Ítalo Espinoza; Gilmar Paredes, Leonardo Rugel, Paolo Fuentes, Orlando Núñez; Jordan Guivin, Claudio Torrejón, Aldair Rodríguez, Alexander Lecaros, Alfredo Ramúa; Carlos Garcés

DT: Óscar Ibáñez

UNIVERSITARIO 0

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Segundo Portocarrero; Édison Flores, Diego Dorregaray

DT: Fabián Bustos

ÁRBITRO: Kevin Ortega

LÍNEAS: Enrique Pinto – Andre Mendoza

CUARTO: Alberto Paz

VAR: Robin Segura

ESTADIO: Inca Garcilaso – Cusco